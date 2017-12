/ El pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad , el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori .Esto generó el debate en los último días. Hoy en el programa '90 Matinal' de Latina, se presento Rafael Rey para discutir al respecto. En medio del intercambio de ideas, la conductora Magaly Medina hizo una gran revelación.Cuando se hablaba de que el presidente de la República tiene el derecho constitucional de entregar el indulto, Medina dio a conocer que cuando ella estuvo presa, el entonces presidente, Alan García, le ofreció el indulto."Cuando yo estuve en la cárcel, como todo el mundo lo sabe, el presidente García en ese entonces, me ofreció el indulto a través de sus personas allegadas porque le dio la gana , pues no había un motivo para sacarme de la cárcel, yo todavía no cumplía el periodo, yo no estaba enferma, ni al punto de la locura ni al borde de la muerte", reveló Magaly ."Él me ofreció el indulto porque quiso y le dio la gana, porque su ministra de Justicia no estaba de acuerdo con que me sacaran. Pero el agarró y dijo 'tengo el privilegio de dar el indulto a esa mujer y se lo doy'.Yo no lo tomé por una cuestión principista, porque dije no voy a pedir perdón por algo que no hice. No pude probarlo, pero no lo hice, por eso lo rechacé", agregó la conductora.Como se recuerda, Magaly Medina fue sentenciada a 5 meses de prisión efectiva por haber difamado al futbolista Paolo Guerrero .Magaly Medina revela que Alan García le ofreció indultoVea también ¿Viajas por Año Nuevo? LAP recomienda tomar estas precauciones [FOTOS] ¡Es tu oportunidad! Ofrecerán 140 becas por visita del papa Francisco al Perú [FOTOS] Falleció el hombre que intentó salvar a sus dos hijos de un incendio en Barrios Altos El 77% pagaría hasta US$1,500 por alquilar una casa de playa en una zona exclusiva [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA Gate ¡Atención! Estas son las playas en donde no podrás acampar en Año Nuevo ¡De milagro! Mujer sobrevive tras ser atropellada por chofer en presunto estado de ebriedad [VIDEO] Hallan macabro mensaje sobre el asesinato de Erik Arenas en San Marcos [FOTOS Y VIDEO] Enrejado de calles afecta a comerciantes de Jirón de la Unión Este sería el nombre oficial del año 2018 en PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi