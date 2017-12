/ Cristiano Ronaldo cada año trata de superarse cada vez más y más, y es por eso que el 2017 quedará grabado para siempre en su memoria, luego de obtener a nivel colectivo 5 títulos y en lo individual dos reconocimientos muy importantes.El actual delantero del Real Madrid alzó la Liga española , la Champions League , la Supercopa de Europa , la Supercopa de España y no hace mucho el Mundial de Clubes . Por si fuera poco, sumó su quinto Balón de Oro (igualando a Lionel Messi ) y obtuvo su segundo premio The Best de manera consecutiva.Acostumbrado a romper récords a nivel profesional, también tuvo un gran año en lo personal ya que volvió a ser padre por segunda, tercera y cuarta vez, además de mantener una grata unión con su novia Georgina Rodríguez .Un 2017 fenomenal para Ronaldo que decidió celebrarlo realizando la Gala CR7 , tal y como lo pudo demostrar a través de su cuenta de Instagram . A la ceremonia, según se aprecia en las imágenes, acudieron familiares del futbolista que lo acompañaron en una velada llena de alegría por todas las cosas buenas que consiguió. 'Crack'.Vea también Alianza celebra el Día del Hincha Blanquiazul sin dejar de lado los memes ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César Vallejo Estos son los futbolistas peruanos que jugarán el extranjero el 2018 [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA GateCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi