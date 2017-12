/ 15:07.Lima, dic. 27. El indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori cumplió todas las normas establecidas en la ley, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien negó que ella o algún miembro de la bancada oficialista haya negociado este tema a cambio de evitar la vacancia. "(El indulto) es una decisión absolutamente del Presidente de la República siguiendo las normas que están establecidas dentro del marco de la ley y la Constitución", manifestó en conferencia de prensa. Junto al ministro de Justicia, Enrique Mendoza ; y al flamante titular del Interior, Vicente Romero , Aráoz subrayó que no hubo ninguna modificación legal para aprobar el indulto a favor de Fujimori. "Soy una persona íntegra y siempre he seguido una línea de trabajo enfocada en la gente. Ni yo ni ningún miembro de mi Gabinete o de la bancada de Peruanos por el Kambio participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante la moción de vacancia", agregó. Aseguró que todos los congresistas a quienes se acercaron durante el debate de la vacancia pueden dar fe que nunca hubo una negociación de ese tipo. En ese marco, negó haber mentido cuando, durante el debate de la vacancia, dijo a la prensa que no había ningún trámite de indulto en marcha a favor de Fujimor i. "Desde el inicio de mi gestión anuncié que el indulto para Fujimori no formaba parte de la agenda política de mi Gabinete, eso es cierto hasta el día de hoy. Esta ha sido una decisión del Presidente siguiendo las normas que están dentro del marco de la ley", puntualizó. Negó que el indulto humanitario haya sido una decisión repentina y explicó que el presidente Kuczynski la venía evaluando desde hace meses, tal como consta en sus declaraciones públicas. Por ello, opinó que la gracia a favor del exgobernante debería servir como ejemplo para establecer una política de Estado que agilice los pedidos de indultos humanitarios cuando estos son justificados. Asimismo, Aráoz explicó a la prensa que la razón por la cual los ministros de Estado no han formulado declaraciones públicas en los últimos días obedece a un pedido del Presidente de la República, quien consideró necesario que el país ingrese a una fase de "reflexión profunda". Indicó también que el gobierno ha ingresado a una fase de evaluación integral del Gabinete cuyo objetivo es determinar la mejor forma en que puede contribuir a impulsar el proceso de reconstrucción.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi