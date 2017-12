/ ¡No lo creerán! Taylor Swift le regaló una casa a una fan embarazada que vivía en la calle. La cantante estadounidense mostró su buen corazón, y no dudó en ayudar a una de sus seguidoras a salir adelante.La fanática, de nombre Stephanie, lo contó todo sobre este hecho en la nueva App de la artista, The Swift Life . La intérprete de 'Look What You Made Me Do' le regaló un pase para el backstage su concierto, una camiseta de su gira y finalmente, el dinero para comprar su hogar.Todo ocurrió durante una presentación de Swift en Manchester , Inglaterra . "Desde hace un tiempo he estado meditando sobre publicar esta historia. Finalmente decidí contarles lo que Taylor hizo por mí", escribió inicialmente en la aplicación."Lo que muchos de ustedes no saben es que durante 8 meses de mi embarazo estuve en las calles. Para hacer la historia corta, nuestro primer departamento quedó comprometido por razones de salud y seguridad, perdimos todo", relató."Para sumarle al estrés, durante ese momento Matthew (mi novio) perdió su trabajo. Mi mamá le contó a Taylor y solo le pidió que me hiciera sentir especial a en el show de Manchester al cual yo iba a asistir", señaló."Después del concierto, Taylor nos llevó a su camerino donde me dijo, 'Stephanie, has estado en mi vida por mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Si lo hubieses hecho yo te habría ayudado. Pero no lo hiciste. Tu madre me contó…'", explicó."Taylor me dijo que quería devolverme el dinero del boleto de esa noche. Pero lo que hizo fue ayudarnos a comprar una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Me dijo, 'Quiero que puedas disfrutar a tu pequeña, que no te tengas que preocupar por todas estas cosas'", recordó.Para finalizar, la fanática no dudó en mostrarse agradecida, y dijo: "Esa noche ella me tendió su mano y me levantó del suelo. Lo mismo que ha hecho desde hace 12 años. La amaré por siempre".Vea también ¿Nuevo amor? Taylor Swift fue captada junto al modelo Joe Alwyn Revista Time nombra como 'Persona del Año' a víctimas de acoso sexual [VIDEO] Taylor Swift estrenó su nuevo clip musical y no te lo puedes perder [VIDEO] Esto es lo que Selena Gómez piensa sobre el nuevo disco de Taylor Swift [VIDEO] Taylor Swift estrenó su nueva canción y sorprendió a sus seguidores [VIDEO] Taylor Swift confesó que Tom Petty fue el 'héroe' que la inspiró a escribir canciones y tocar guitarra Así reaccionó Jake Gyllenhaal cuando le preguntaron por su ex Taylor Swift [VIDEO] Taylor Swift arrebata a "Despacito" su récord histórico en EE.UU. Vanessa Hudgens parodió a Taylor Swift en Instagram y sus seguidores enloquecieron [VIDEO] 'Look What You Made Me Do' de Taylor Swift, el video más visto de YouTube en 24 horasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi