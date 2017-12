/ Una baja más en las filas del oficialismo. El congresista Vicente Zeballos oficializó este miércoles su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio, en protesta por el indulto humanitario a Alberto Fujimori."Las circunstancias acontecidas estos últimos días, particularmente la determinación de nuestro señor presidente de disponer el indulto y derecho de gracia al interno Alberto Fujimori, que desde nuestro entender, es ajena a un proceso transparente y claro, con evidentes contravenciones al orden jurídico", señaló el ex vocero del oficialismo.El documento está dirigido a Juan Sheput, vocero alterno de la bancada oficialista. Zeballos ya había adelantado su decisión ni bien se conoció el indulto a Fujimori.Presente mi renuncia a la Bancada PPK y di cuenta, como corresponde, a mis colegas en reunión de Bancada.Los tiempos son de Dios! pic.twitter.com/b9LfxNvCPO- Vicente Antonio (@antoniozeballos) 27 de diciembre de 2017 La salida del congresista se suma a la renuncia de Alberto de Belaunde formalizada el martes último. También se espera que en las próximas horas haga lo propio Gino Costa.Vea también Máximo San Román renunció como asesor de Pedro Pablo Kuczynski Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura Alberto de Belaunde explica por qué indulto a Alberto Fujimori fue político y no humanitario Juan Sheput: "Lamento que no sean los ministros los que den explicaciones" Alberto de Belaunde oficializa su renuncia a Peruanos por el Kambio Gino Costa también renuncia a la bancada de Peruanos por el KambioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi