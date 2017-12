/ 19:27.Lima, dic. 27. La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, afirmó que el país tiene que establecer un camino a la reconstrucción, dar paso a la reconciliación y olvidar las discrepancias. " El país tiene que establecer un camino a la reconstrucción . Sé que hacerlo causa dolor, pero para eso tenemos que pasar por ese tránsito . Esta confrontación entre poderes del Estado no conduce a nada", expresó. Aljovín respaldó la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar al ex mandatario, Alberto Fujimori y precisó, que el indulto no es sinónimo de olvido, solo de perdón. " No hay olvido de lo que hizo Fujimori, solo perdón . Se dieron todas las condiciones para otorgarle el indulto humanitario porque la salud del expresidente estaba deteriorada", agregó. La ministra dijo que esa decisión fue únicamente tomada por el presidente Kuczynski, quien, según indicó, está tranquilo, "porque se somete al tribunal de la historia". "Ha sido una decisión que tomó a conciencia y fue muy difícil", agregó. Asimismo, desmintió que el médico de cabecera de Alberto Fujimori haya pertenecido a la Junta Médica que recomendó la otorgación del indulto. "El médico que conformó la comisión no era médico de cabecera del señor Fujimori. Yo misma le consulté al ministro de Justicia para verificar si era cierto y me respondió que era mentira. Además, yo entiendo que los problemas de salud que presenta el ex presidente sí te puede llevar a la muerte", prosiguió. También se pronunció sobre la renuncia del ministro Salvador del Solar: "Todos los ministros tenemos nuestro cargo a disposición las 24 horas. El retirarte de una cartera es solo una decisión que se toma entre el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi