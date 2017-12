/ Una baja más en el Gobierno tras el indulto a Alberto Fujimori. Máximo San Román renunció al cargo de consejero presidencial 'ad honorem' del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski .Así lo dio a conocer él mismo, a través de cuenta en Twitter, donde publicó la carta que le envió al mandatario, en la que le expresa su decisión.Queridos Amigos les comparto mi carta de renuncia al cargo de Consejero Presidencial Ad Honorem presentada al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quisiera agradecer a todo el pueblo del Perú que con su aliento y apoyo constante nos han permitido viabilizar muchos proyectos. pic.twitter.com/pnQOE7bFe7- Maximo San Roman C. (@msrc3) 27 de diciembre de 2017 San Román, quien fue vicepresidente de Alberto Fujimori durante los primeros años de su gobierno, indica en la misiva que renuncia debido a que "muchas de mis recomendaciones para eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país no han sido tomadas en cuenta por la resitencia de las personas de su entorno".Máximo San Román, quien fue nombrado como consejero presidencial 'ad honorem' de PPK, el 3 de agosto de 2016, termina el documento señalando: "Hago votos para que su importante gestión como gobernante den los frutos que todos los peruanos esperan".Vea también Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura Secretario general de AP pide renuncia de premier Aráoz Alberto de Belaunde explica por qué indulto a Alberto Fujimori fue político y no humanitario Oposición pedirá que Mercedes Aráoz explique indulto a Alberto Fujimori Fernando Rospigliosi: "Es difícil que PPK acabe su mandato en 2021" Carlos Basombrío expuso el balance de su gestión antes de irse [VIDEO] Presidente de SERVIR también renunció a su cargo tras indulto a Alberto Fujimori Secretario técnico del CMAN renunció a su cargo tras el indulto a Fujimori Minsa negó injerencia en el dictamen final de la Junta Médica Eliane Karp sobre indulto: "PPK, tendrás que pagar por lo que hiciste" [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi