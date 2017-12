/ 'No me digas solterona' , película protagonizada por Patricia Barreto y la internacional Angélica Aragón , ya tiene tráiler oficial. En este primer vistazo podemos apreciar como el personaje de Patricia busca desesperadamente conseguir pareja, pero en su búsqueda se lleva una gran lección de vida.Big Bang Films , y la joven directora Ani Alva Helfer, comparten el primer tráiler oficial de esta cinta que nos presenta de manera franca y amena el proceso tras una ruptura amorosa y como enfrentar el regreso a la soltería.'No me digas solterona' cuenta la historia de Patricia ( Patricia Barreto ), una mujer de 35 años, quien a puertas de casarse descubre que Alonso ( Diego Carlos Seyfarth ) , su novio, le ha sido infiel con Belén ( Flavia Laos ), una jovencita de 20 años. De esta manera Patricia regresa a la fila de la soltería, viviendo la pesadilla de un duelo amoroso que intentará superar a diario con la ayuda de sus amigos. Y todo esto mientras su madre (Angélica Aragón) ejerce presión sobre ella diciéndole: "Se te está por pasar el tren".El elenco de actores lo completan André Silva, Anahí de Cárdenas, Yiddá Eslava, Rodrigo Sánchez Patiño, Natalia Salas, Cristian Rivero, Gino Pesaressi, Marisol Aguirre, Maricarmen Marín, Andrés Vílchez, Diego Carlos Seyfarth, Flavia Laos, Claret Quea, Adolfo Aguilar, Javier Saavedra, Fiorella Rodríguez y Tito Vega.Hay que recordar que la película 'No me digas solterona' se estrenará el próximo 29 marzo del 2018 en todas las salas a nivel nacional.Vea también 'Savia': Obra teatral sobre el genocidio en la explotación cauchera del siglo XX Patricia Barreto: "Tengo muchísimas propuestas y no me estoy 'panudeando'" Angélica Aragón actuará en la película peruana 'No me digas solterona' Angélica Aragón graba película en nuestro país Adolfo Aguilar: "El canal está apoyando a 'Yo soy'"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi