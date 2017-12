/ Dicen que 'los niños y los borrachos siempre dicen la verdad', este podría ser el caso de Mía, la hija de la ex 'guerrera', Karen Dejo , quien hizo una sorprendente confesión durante una entrevista en el programa de espectáculos ' En boca de todos '.Todo sucedió cuando la conductora, Alexandra Hörler estaba conversando con Karen Dejo y Lucas Piro sobre su relación y lo que se viene para el próximo año en el aspecto laboral.En ese momento ingresó Mía, la hija de Karen, y Hörler la invitó a quedarse con ellos para preguntarle: "¿Te cae Lucas (Piro)? ¿Qué es lo más chévere que tiene él?".La pequeña de seis años respondió: "Que voy a tener un hermanito". Y de inmediato generó la sorpresa y carcajadas de Lucas, Karen, y Hörler ."Quiero decir que es una niña con tanta imaginación y que le gusta jugar, es la inocencia de ella", aclaró la 'chica reality' negando la posibilidad de estar embarazada.Karen DejoVea también Alexandra Hörler se quiebra al despedirse de 'En boca de todos' [VIDEO] Rafael Cardozo rompió en llanto durante conmovedor intercambio de regalos [VIDEO] Este es el tráiler oficial de la película 'No me digas solterona' [VIDEO] Maluma y J Balvin estarían luchando por cantar el tema oficial de Rusia 2018 ¡Emotivo! 'Luke Skywalker' rinde homenaje a la 'Princesa Leia' a un año de su muerte ¡Gran gesto! Taylor Swift le regaló una casa a fan embarazada que vivía en la calle [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi