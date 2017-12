/ 17:05.Lima, dic. 27. El jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José Manuel Peschiera, destacó que en el presente año se han implementado medidas para abaratar costos en la plaza bursátil local, de las cuales algunas de ellas entrarán en vigencia en el 2018. "Lo que nos toca es dar las herramientas al mercado para que pueda crecer y profundizarse. Si la carretera tiene una vía y el mercado necesita dos vías yo como superintendencia tengo que darle esas dos vías a través de la regulación", expresó en la mesa redonda Mirada Económica organizada por la Agencia Andina y el Diario Oficial El Peruano. Ofertas públicas Indicó que en marzo del presente año se modificó el manual de cumplimiento de requisitos para las Ofertas públicas Primarias (OPP). La actualización de los manuales y la mejora de algunos aspectos permitirán simplificar y facilitar los requisitos, información y el contenido de los formatos de documentos requeridos. Esa modificación permitió que la colocación de valores por OPP durante el presente ejercicio mostrara un importante dinamismo, consolidándose como una alternativa atractiva y competitiva para las empresas de diversos sectores económicos que buscan opciones de financiamiento. Fibras y Firbis De otro lado Peschiera resaltó que la SMV mejoró el marco normativo para la operación de las FIBRAs (Fideicomiso de Inversión en Renta de Bienes Raíces) y FIRBIs (Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles). Cabe recordar que en septiembre último se aprobó el reglamento de la Ley N° 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales y del Decreto Legislativo N° 1188 que otorga incentivos fiscales para promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios. Dicha norma establece el marco legal para el traspaso de inmuebles al FIBRA así como al FIRBI. "Tenemos una gran fe de que esta medida va a dinamizar el mercado en el 2018. Nosotros estamos poniendo la carretera como lo dije hace minutos, ahora falta que pasen los autos (respuesta del sector privado)", comentó Peschiera en la mesa redonda. Exoneraciones Indicó además que se ha extendido la exoneración de algunas contribuciones hasta el 31 de diciembre 2018, justamente "para abaratar ciertas operaciones" "Desde la SMV siempre hemos acompañado al mercado en darle la regulación necesaria a efectos de profundizar el mercado. Se ha mejorado, pero no es suficiente", aseveró. Comisión De otro lado adelantó que en los primeros meses del próximo año anunciarán, tanto la SMV como la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la rebaja de comisiones por la compra y venta de acciones. "Estamos coordinando con la BVL la posibilidad de bajar comisiones no solo en la bolsa sino también en la SMV con el fin de dinamizar el tema de inversión. A inicios del próximo año estaríamos haciendo un anuncio conjunto", indicó. "El tema de costo es importante en cualquier mercado de valores por eso consideramos oportuno la evaluación (…) nuestra idea es que si me voy a cero (costos) me voy, pero antes tiene que haber una evaluación" remarcó. Factoring Asimismo, adelantó que a través de la Ley de reforzamiento del mercado de capitales se exceptuará del cumplimiento del contenido mínimo a los mecanismos centralizados de negociación para instrumentos de emisión no masiva, lo cual favorecerá el factoring. Pasaporte de fondos Peschiera anotó además que a través vez de la mencionada ley publicará en las próximas semanas el reglamento de pasaporte de fondos, el cual permitirá que los fondos mutuos puedan moverse libremente dentro de los países que conforman la Alianza del Pacífico. "Solo bastará que el fondo mutuo este aprobado el regulador local para que pueda moverse de manera libre dentro de la Alianza del Pacífico", finalizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi