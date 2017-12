/ Tenor y aspirante al Congreso con el número 15, enérgico y locuaz. Francesco Petrozzi nos recibe en su casa amablemente, pero alza la voz cuando preguntamos por su relación con el fujimorismo. Dejará el canto, pero se sube al escenario político para representar a Fuerza Popular. Con ustedes, el candidato en concierto.Usted plantea la revolución cultural. ¿De qué se trata?Involucra todo, porque el hombre es cultura y todo lo que el hombre hace lo es también. La cultura es un derecho, del que se tiene que encargar el Estado. Hay que descentralizar la cultura. Me da mucha risa que ahora se habla de los gestores culturales profesionales.¿Por qué le da risa?Se menosprecia mucho el hecho de que un artista quiera ingresar a la gestión cultural. O sea, mi experiencia de 25 años no vale. Solo vale un título de una profesión que no practicaste. ¿Tú crees que una persona que egresa de una universidad, de estudiar Gestión Cultural, ha tenido más contacto con la cultura que yo, que hace 25 años vivo en Europa y soy testigo presencial y activo de lo que es gestión cultural?¿Por qué eligió ir con Keiko?He hablado con mucha gente y la única persona que me dio carta blanca y autonomía es ella, porque he entrado a la política con la condición de que mi tema va a ser la cultura y la educación.Muchas de las críticas al fujimorismo vienen del arte.Claro. Entonces, ¿a quién necesita Keiko Fujimori? Necesita a una persona que se ocupe de ese tema.En el plan de gobierno de Keiko no hay ningún capítulo ni subtítulo sobre cultura.Está tocado dentro del capítulo de educación. He leído los planes de cultura de todos los candidatos y el que más me gusta es el de Verónika Mendoza. Es con el que yo estoy de acuerdo y, de llegar al Congreso, lo voy a incluir.Es interesante que resalte el plan de una candidata que no solo compite con Keiko, sino que está en la antípoda.Tú no me estás entendiendo. Tú quieres que yo te hable de fujimorismo y de política, y la cultura trasciende todo eso. No soy un político, soy un tenor exitoso que sabe de cultura y que la promoverá y que va a dejar de percibir dineros importantes para venir a trabajar al Perú. No voy a permitir que nadie en los medios me involucre con cosas que no he hecho ni me vapulee ni cuestione mi cultura, conocimiento o experiencia. Y te lo digo a ti para que lo sepan los demás periodistas. No tengo nada que esconder a nivel económico, de corrupción ni de tráfico de influencias.No he vinculado esos cuestionamientos con usted.La cultura es una sola. Donde haya conocimiento, claridad y experiencia tomaré para implementarlo.El pragmatismo fujimorista, de una u otra manera, atentó contra la cultura.Recordemos que la primera homologación importante de los salarios, después de 40 o 50 años, con los músicos de la Orquesta Sinfónica la hizo Fujimori. Recordemos que la primera remesa de instrumentos que se trajo al Perú después de muchos años la hizo Fujimori. Hubo un movimiento muy grande para promover la cultura. Yo fui, en los noventa, a parques, plazas, institutos penitenciarios, a colegios con la Sinfónica y nunca cobré un centavo.¿Qué plantea concretamente en el aspecto cultural?Que se respete la cultura de la gente. Hace casi 200 años estamos tratando de occidentalizar al Perú.Eso es muy genérico.No es genérico. ¿Sabes qué es genérico? Creer y pensar que tú puedes occidentalizar a veintitantos millones de personas.¿Y cómo piensa hacerlo?Hay que escuchar a la gente.Pero diga algo más concreto, porque eso también es genérico. ¿Cómo piensa hacerlo?Todo esto se convierte en genérico cuando no se hace. Cuando tú veas que no lo hago, regresas a mi casa y me dices: mentiste. Mientras no lo veas, no te permito…Pero es necesario conocer sus propuestas y luego, con esas ideas, podremos contrastar y verificar si cumplió.Mira, hablando de cultura y educación, lo primero que hay que hacer es dignificar la profesión de los maestros. Tienen que ganar bien.Correcto, eso es en educación. Pero, ¿cuáles son sus propuestas en cultura?Tenemos que contar con un teatro que no solo se quede en Lima. Veo con mucha preocupación que los teatros estatales se alquilen al mejor postor. Yo creo que el Ministerio de Cultura no debe producir los espectáculos, pero sí debe promover la cultura. Necesitamos un presupuesto decente para la cultura, para poder actuar. Lucharé para que se aumente el presupuesto para cultura, tal como dice el plan de Verónika Mendoza, a 1% del PBI.Hubiese ido mejor con Verónika Mendoza…Bueno, no tengo el gusto de conocerla y estoy muy bien donde estoy.¿Qué hará por la música?Quiero implementar la enseñanza de música en los colegios. En mi generación estudiábamos música, educación cívica, OBE, formación laboral, y todas esas cosas hay que ponerlas de nuevo en los colegios.¿Y qué hará por la cultura contemporánea?Para mí, el grafiti es arte puro y duro, y lo que sale del alma de un joven y se plasma en un muro nadie tiene el derecho de sacarlo.¿Qué opina de la gestión del Ministerio de Cultura?Tenemos que ser magnánimos. Es un ministerio nuevo. Las personas que están adentro son loables, porque con los poquísimos medios que tienen están aumentando enormemente la presencia cultural en el Perú. Hay que continuar esa gestión. Enriquecerla.¿Se considera fujimorista?Soy un artista. No me puedes pedir que te diga que tengo un color político, porque entonces ahí sí no tengo credibilidad para gestionar cultura.AUTOFICHA? "Estudié en conservatorios europeos y salí con rango universitario. Por experiencia propia, las oportunidades de trabajo son mucho mayores. A las instituciones que enseñan artes hay que darles rango universitario"." "Soy un hombre que ha enfrentado muchas batallas. Sobrevivir en la industria de la ópera 20 años no es fácil. Hay que tener disciplina y honestidad y un poco de talento"." "He sobrevivido mi batalla personal con el cáncer, porque necesitaba llegar a la mayoría de edad de mi hijo. No podía morirme dejando a mi hijo sin tener una educación que lo pueda defender en la vida".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi