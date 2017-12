/ La 'chica selfie', Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al publicar un divertido video en su cuenta de Instagram donde muestra su expectativa y realidad a la hora de limpiar su casa.En la primera parte del video, Rosángela se ve con un diminuto short jean, un pequeño polo amarillo y uno tacos trapeando el piso de su sala.ÂSin embargo, esta imagen solo sería la expectativa de la situación. En la segunda parte, la ex 'chica reality' se ve vestida con un polo, un leggins y un par de sandalias de ducha.A menos de un día de publicado, el video cuenta con más de 200 mil reproducciones y cerca de mil comentarios.Donde estás @antutafur 😡!!!, me grabaste, la venganza es dulce 😈. #expectationvsreality #reality #funny #model #video #chicaselfieUna publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el Dic 26, 2017 at 6:06 PSTVea también ¿Melissa Klug envió contundente indirecta a Yahaira Plasencia? Esta es la divertida venganza de la hija de Luigui Carbajal en contra de su padre [VIDEO] Karen Dejo quedó boquiabierta tras confesión en vivo de su pequeña hija [VIDEO] Filtran primera imagen de la película en solitario de 'Han Solo'Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi