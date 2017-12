/ Luego de que la selección peruana lograra el histórico triunfo por 2-1 frente a Ecuador en Quito por las Eliminatorias , existió una imagen que se quedó rápidamente grabada en la memoria de todos: el abrazo de Edison Flores y André Carrillo .Ellos, que tenían la camiseta número 20 y 18 respectivamente, para muchos, fueron los encargados de anunciar de manera premonitoria la clasificación al Mundial de Rusia pues ambas dorsales al juntarlas daban como resultado el 2018, año en que se desarrollará el certamen de selecciones.Aquella vez, el 'Oreja' fue el encargado de anotar el primer gol del partido, encaminando la victoria bicolor. Es por eso que recuerda con tanto cariño el momento y decidió tener una réplica dibujada de la celebración junto a la 'Culebra' en un cuadro.(Getty Images)(Getty Images)Getty ImagesTal y como lo pudo enseñar a sus seguidores a través de Instagram Stories . No cabe duda que fue un año soñado para el ex jugador de Universitario pues se consagró como uno de los pilares en el esquema de Ricardo Gareca y además atraviesa un buen momento con su club, el Aalborg .(Instagram: @edisonflores1020)(Instagram: @edisonflores1020)Instagram: @edisonflores1020Vea también ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] ¡Un ejemplo a seguir! Christian Cueva recibió reconocimiento en Huamachuco [VIDEO] Ray Sandoval jugará en un equipo de México, según gerente general de Cristal Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César Vallejo ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Estos son los futbolistas peruanos que jugarán el extranjero el 2018 [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA Gate Luis Advíncula e Irven Ávila se lucieron juntos como jugadores de Lobos BUAPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi