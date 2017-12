/ Ray Sandoval fue uno de los jugadores que más sobresalió en Sporting Cristal en el último torneo peruano. Sus notables actuaciones sorprendieron a propios y extraños, y hoy parece que tiene los días contados en el club rimense.¿Por qué razón? De acuerdo al gerente general del club cervecero, Carlos Benavides , el jugador tiene todo listo para jugar en la Liga MX ."Ray tiene acuerdo para emigrar a México", fueron sus palabras en diálogo con RPP Noticias. Con dicha afirmación, tal parece que las trabas que tenía el futbolista para jugar en el fútbol azteca han desaparecido.Por ahora no se ha confirmado a qué club se uniría, pero es un hecho que el 2018 no estará en el torneo local. Las buenas actuaciones de los jugadores nacionales están viéndose con buenos ojos en la Liga MX.Recordemos que recientemente Alexi Gómez e Irven Ávila cambiaron de equipo y ahora también lucirán su juego en el campeonato mexicano.Vea también Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa' ¡Eterno! 'Cachete' Zúñiga alarga su retiro y jugará todo el 2018 por Melgar Mbappé: "Adoré a Cristiano de pequeño, pero eso se acabó" 'Chemo' del Solar es el nuevo técnico de la Universidad César Vallejo Estos son los futbolistas peruanos que jugarán el extranjero el 2018 [FOTOS] Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFA Gate Luis Advíncula e Irven Ávila se lucieron juntos como jugadores de Lobos BUAP Estos son los 10 mejores goles del fútbol peruano [VIDEOS] Denilson sorprendió a todos con gesto romántico a jueza de línea [VIDEO] Dani Carvajal: "No se ganan o pierden Ligas en diciembre"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi