Lima, dic. 27. El presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Marco Antonio Zaldívar, destacó hoy que desde la plaza bursátil local se puede invertir en mercados extranjeros a través de diversos instrumentos financieros, sin salir del país. Señaló que ante la implementación de la repatriación de capitales, desde el Perú se puede componer un portafolio de inversiones que considere papeles locales y del extranjero a fin de diversificar el riesgo y generar una mayor rentabilidad. Por ejemplo, refirió el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que permite invertir en otros países de la región, en su participación en la mesa redonda Mirada Económica organizado por la A gencia Andina y el Diario Oficial El Peruano. "Hemos creado un instrumento para que ese dinero no tenga un riesgo país, porque quien tenía su plata afuera probablemente le interesaba tener un riesgo más diversificado, hoy tenemos listado en la bolsa para pagar 5% de Impuesto a la Renta, aproximadamente 65 ETFS que replican carteras en el exterior", dijo. También dijo que se cotizan en la BVL unas 30 acciones que se negocian en el mercado de Estados Unidos, las cuales son las más pedidas y que pueden ser adquiridas por personas peruanas. Todo esto con la finalidad de no crear una sobreoferta de dinero y de liquidez en el mercado peruano que todavía no tiene la profundidad ni el tamaño que se quiere. De otro lado, refirió el caso de los instrumentos Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) y Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIBRA) para generar inversiones y retornos en inversiones inmobiliarias. "Otro tema que hemos incentivado son las facturas negociables (factoring), este año hemos tenido unos 4,500 millones de soles financiados a pequeños y medianos proveedores que le venden a compañías grandes" dijo en Andina Canal Online. Señaló que se han creado fondos de inversión en factoring y se cuentan con más de 2,500 compañías que emiten facturas electrónicas. Aumenta la participación de inversores nacionales en la Bolsa de Valores de Lima Rendimiento de la BVL De otro lado, destacó los fundamentos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que se basan en los metales, como la cotización del cobre que se encuentra casi en sus "máximos históricos", además del oro y la plata que también han tenido un "rally" (subida) pero que aún no alcanzan sus mejores precios registrados en años anteriores. La rentabilidad del Índice General de la BVL desde el 1 de enero de este año hasta la víspera ascendió a 25.94% en soles y en dólares de 30.43%. En el caso de las acciones mineras, éstas acumularon en el referido periodo 40.28% en soles y de 45.29% en dólares. En el referido periodo la BVL ha negociado 28,799 millones 540,943 soles