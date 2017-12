/ 15:25.Lima, dic. 27. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) tendrá niveles de retorno por encima del 10% el próximo año, pero sería importante encontrar una solución al ruido político, con lo cual se registraría una mayor rentabilidad, señaló hoy el presidente del Dorado Investments, Melvin Escudero. "Uno esperaría que la Bolsa de Valores de Lima este en 10% en términos de retorno esperado", sostuvo Escudero durante su participación en la mesa redonda Mirada Económica organizada por la Agencia Andina y el Diario Oficial El Peruano . "En el caso de Perú en particular, nuestro potencial de crecimiento de 4.5% parece que no se alcanzará por temas de expectativas vinculadas a crisis política y a la velocidad con la que se puede reactivar la infraestructura", agregó. El economista afirmó que las plazas bursátiles de los mercados emergentes, como el caso de Perú, Chile, Colombia y México, dentro de la Alianza del Pacífico, deberían generar un retorno entre 10% y 20%. "Esto será producto de un ajuste en la liquidez global que busca rentabilidad en aquellos mercados que se han rezagado", manifestó. Aumenta la participación de inversores nacionales en la Bolsa de Valores de Lima Recuperación global Escudero explicó que hay una evolución diferenciada, a nivel mundial, entre el valor de las acciones de los países desarrollados versus los países emergentes. "Después una recuperación del valor de las acciones durante los años 2016 y 2017, uno pensaría que en los próximos dos años o tres años, los mercados desarrollados mantendrán sus niveles de crecimiento", dijo. El economista indicó que el 2018 será el mejor año de crecimiento de las plazas bursátiles después de 12 años, como no se observaba desde antes de la gran crisis del 2008 en el mundo. "Las utilidades mejorarán a nivel global, esto haría que las grandes bolsas mundiales estén rindiendo un poquito por encima del promedio, con retornos de alrededor del 10%", afirmó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi