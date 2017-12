/ ¡Habló fuerte y claro! Andrés Hurtado se presentó nuevamente en CNN y anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos . El conductor aprovechó su aparición en este canal para hablar sobre su detención en Venezuela El conocido 'Chibolín' fue arrestado en el aeropuerto de Caracas , después de que se le negara la salida de 130 niños para que se reencuentren con sus padres. Afortunadamente, logró su liberación menos de un día, y regresó al Perú.En conversación con el periodista Guillermo Arduino , en el programa ' CNN Encuentro' , el padre de Yosetty Hurtado , se pronunció sobre la situación que vivió. Aquí, relató que fue la ONG 'Unión Venezolana' la que le solicitó ayuda para trasladar a niños venezolanos a Perú."La ONG me trae a todos sus padres a mi canal, Perú le abre las puertas a todos los venezolanos por la difícil situación que pasan", explicó Hurtado, brindando detalles de lo ocurrido."Los permisos están firmados por los propios padres y tienen validez legal en Perú y en Venezuela . Ellos iban a rencontrase con sus padres en Perú, pero en el trayecto estaban a cargo de 14 personas de la ONG de Oscar Pérez", manifestó."Cruzo migraciones y también cruzan 18 niños. Vienen miembros del servicio secreto, me arranchan el celular y me quitan el pasaporte y dicen él es. Entre 20 hombres me llevan a migraciones y me llevan a otro cuarto y me torturan. Y me dicen: Tú no vas a salir nunca a este país", agregó.El conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' también confirmó que no se arrepentía de haber intentado ayudar a familias para que puedan reencontrarse. Al finalizar la entrevista, señaló que llevará su caso a juicio.Vea también Andrés Hurtado viajó a Venezuela y estos son los terribles testimonios que recogió [VIDEO] Andrés Hurtado es detenido en aeropuerto de Venezuela [VIDEO] Andrés Hurtado fue liberado en Venezuela y ya está retornando a Lima Andrés Hurtado llama "asqueroso" a Nicolás Maduro tras detención en Venezuela [VIDEO] Andrés Hurtado al gobierno de Venezuela : "Me tuvieron preso, los voy a denunciar" [VIDEO] Jazmín Pinedo lloró tras dramáticos testimonios de madres venezolanas [VIDEO] Hija de Andrés Hurtado le dedicó tiernas palabras a su padre tras detención en Venezuela Andrés Hurtado se presenta en CNN y arremete contra los políticos corruptos del Perú [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi