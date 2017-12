/ El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , para transformar su gabinete."Me encuentro trabajando con la Premier @MecheAF en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades", escribió el mandatario en su Twitter.Desde que el mandatario Kuczynski indultó al ex presidente Alberto Fujimori ha mantenido un discurso de 'buscar la reconciliación' por lo que habrá cambios ministeriales, pero se mantendrá el premiarato tal y como está.La premier Mercedes Aráoz anunció hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió cuando señaló, el pasado 21 de diciembre, aseguró que no estaba en agenda de su gestión el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori.Vea también Carlos Bruce aclaró que posición a favor del indulto a Fujimori no ha cambiado Mercedes Aráoz destinará S/33 millones para reparación a víctimas del terrorismo Ministro de Justicia sobre indulto: "No hay cuestiones ocultas, solo coincidencias" Kenji Fujimori: "Pier Figari y Ana Vega han conspirado contra libertad de mi padre" Ministro Vicente Romero explica fotografía donde aparece junto a Keiko Fujimori repartiendo calendarios Gino Costa formalizó su renuncia a Peruanos Por el Kambio Bancada de Peruanos Por el Kambio pide explicaciones por indulto al ministro de Justicia Mercedes Aráoz: "PPK me ha ratificado su confianza" Fiscalía espera interrogar mañana 28 al presidente Kuczynski Vicente Zeballos oficializó renuncia a Peruanos por el Kambio Estas son todas las renuncias que se presentaron al Ejecutivo tras el indulto a Fujimori [FOTOS] Máximo San Román renunció como asesor de Pedro Pablo KuczynskiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi