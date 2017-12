/ Melissa Klug habría enviado un contundente mensaje a la cantante Yahaira Plasencia a través de su cuenta en Instagram."Gente que se cree que te ha callado la boca cuando en realidad has sido tú que te has dado cuenta que no vale la pena discutir con idiotas", se lee en el Instagram Stories de la ex pareja del futbolista Jefferson Farfán .Pero su mensaje no quedó allí, también colocó: "Tengas la plata que tengas, en el cerebro y en el corazón tienes pobreza. Estás vacío! Y eso es lo más triste".Este fuerte mensaje se referiría a la invitación que le hizo Yahaira para que hable lo que sabe sobre ella, tal como le advirtió la propia Klug hace unos días.Melissa KlugInstagramVea también Gian Marco celebró cumpleaños de su hija mayor con este mensaje en Instagram [FOTOS] Filtran primera imagen de la película en solitario de 'Han Solo' Alexandra Hörler se quiebra al despedirse de 'En boca de todos' [VIDEO] Rafael Cardozo rompió en llanto durante conmovedor intercambio de regalos [VIDEO] Este es el tráiler oficial de la película 'No me digas solterona' [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi