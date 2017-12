/ 18:27.Lima, dic. 27. El ministerio de Justicia y Derechos Humano viene "revisando" la designación de Ramiro de Valdivia como asesor, tras los cuestionamientos que se le hacen, informó el titular de este portafolio, Enrique Mendoza, quién sostuvo que este funcionario no registra condenas o procesos abiertos. Ramiro de Valdivia Cano fue designado asesor del despacho viceministerial de Justicia. Es cuestionado por presuntos vínculos con el exasesor Vladimiro Montesinos. " Estamos reconsiderando esa decisión, pero debemos también considerar que es un juez que se acaba de jubilar y es asesor en gestiones de su especialidad (…) no está debiendo nada a la sociedad, sin embargo, estamos revisando este caso", dijo Mendoza en conferencia de prensa. El ministro agregó que Ramiro de Valdivia no tiene alguna condena, y el proceso que tenía en su contra fue archivado y luego repuesto como juez. De otro lado, Enrique Mendoza reafirmó que no existieron irregularidades en el proceso de indulto al expresidente Alberto Fujimori, proceso que se realizó conforme a ley, por lo que descartó que este beneficio se haya dado producto de una negociación. Explicó que este proceso se inició el pasado 11 de diciembre, antes de que se inicie cualquier debate en el Congreso por la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. "No hay cuestiones ocultas, hay una serie de coincidencias, es correcto, pero no cuestiones para levantar u ocultar", afirmó al ser consultado por el proceso seguido para dar el indulto humanitario a favor Fujimori.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi