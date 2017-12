/ Familiares de las víctimas del terrorismo mostraron su rotundo rechazo al indulto recientemente concedido a Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski . Aseguraron que hubo desigualdad entre el trato recibido entre ellos y la familia Fujimori ."Queremos expresar esta indignación porque nos sentimos como ciudadanos de segundo nivel cuando no nos toman en cuenta en la misma condición que los familiares de Fujimori. Cuando se nos roba un derecho como la justicia", dijo Gisela Ortiz, representante de los parientes.Ortiz dijo que el grupo que representa se vio sorprendido por la diligencia que tuvo PPK para otorgar la gracia presidencial, a diferencia de ellos, pues [PPK] "no se ha dado un tiempo para escuchar el dolor de los padres y familiares"."Manipulan la reconciliación" El presidente dirigió un mensaje a la nación este lunes en el que pidió llevar " un esfuerzo reconciliador y una voluntad de la que todos debemos formar parte".En la misma línea, Alberto Fujimori respondió en un video grabado desde su cama de hospital que apoyaría "decididamente su llamado a la reconciliación ", a la vez que agradeció la decisión del mandatario.Gisela Ortiz fue tajante sobre este pedido gubernamental. Aseguró que los esfuerzos de reconciliación solo podrían ser sinceros con un acercamiento igualitario hacia los familiares de las víctimas ." Rechazamos cualquier manipulación al término 'reconciliación' . Porque esta no viene por un decreto, no viene porque el presidente dé un indulto. La reconciliación va a llegar cuando se sepa dónde están los cerca de 15 mil desaparecidos que nos faltan a todos", aseguró."PPK me ha fallado" Rosa Rojas, madre del menor de 8 años que murió en la masacre de Barrios Altos de la cual Fujimori fue encontrado responsable por la justicia peruana , llamó "traición" al indulto otorgado por PPK."Yo he votado las dos veces por él, la primera y la segunda vuelta, yo creí en él pero me ha fallado ", aseguró para la agencia AFP sobre la gracia presidencial otorgada horas antes de Navidad .Como se sabe, el patriarca de los Fujimori fue sentenciado el 2009 a 25 años de prisión por secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves . Los dos últimos crímenes son considerados contra la humanidad según el derecho internacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi