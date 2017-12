/ El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) informó que hay 47,464 peruano con datos observados , pues la dirección que figura en su DNI no existe o no es su lugar habitual de residencia.Reniec detectó que 13,855 personas no viven en la dirección -ubicada al interior del país- consignada en su DNI , al igual que las 33,609 que habían declarado vivir en Lima o Callao.En consecuencia, aquellas personas cuyos datos han sido observados tienen un plazo de 15 días hábiles -contados a partir de la fecha de publicación- para hacer sus descargos, y deben presentar un certificado de domicilio expedido por un notario público o un juez de paz.Aquellos que no logren impugnar las observaciones, podrían recibir una multa. Además, en las elecciones regionales y municipales del próximo año, deberán sufragar en el distrito correspondiente al domicilio que figuraba en su DNI y no en el que fue observado . Así se estaría evitando que una persona vote en un distrito donde no reside , con el llamado voto golondrino.En estos enlaces ( link 1 - link 2 ) podrás hallar la lista de ciudadanos con domicilios de Lima y Callao que han sido observados.Y en este enlace la lista de ciudadanos con domicilios en el interior del país que han sido observados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi