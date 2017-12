/ El legislador de Peruanos Por el Kambio, Salvador Heresi , recomendó a los disidentes de su grupo parlamentario a que también renuncien a su cargo como congresista de la república, pues, esas curules le pertenecen al partido de gobierno mediante el cual fueron elegidos."Voy a manifestar como Secretario General de Peruanos Por el Kambio que los congresistas (disidentes) fueron electos por Peruanos Por el Kambio; primero la gente vota por el símbolo luego ejerce su voto preferencial, de manera que esas curules le pertenecen al partido. Lo lógico sería no solo renunciar a la bancada sino renunciar a la curul porque esa curul fue electa por el partido de Peruanos Por el Kambio", señaló.Esto se produjo luego que se dieran a conocer públicamente las renuncias de Alberto De Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos a la bancada oficialista. En ese sentido, dijo estar confiado que estas deserciones son a consecuencia de la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori.Asimismo, subrayó que pese a que existan grandes cuestionamientos en contra de Kuczynski Godard, los integrantes de su bancada lo respaldarán en todo momento. "Hemos respaldado al presidente siempre desde que formamos un partido y se lo entregamos para postular a la presidencia y hemos respaldo la gobernabilidad durante el proceso de vacancia y seguiremos respaldándolo", indicó.Acto seguido, comentó que desde la bancada de Peruanos Por el Kambio le plantearán al jefe de Estado la inmediata "construcción" de una propuesta "centro democrática" la cual tenga como objetivo convocar los mejores cuadros de las distintas fuerzas políticas-democráticas que respeten el orden, la patria y la Constitución Política del Perú.En otro momento, lamentó que algunos ministros de Estado -hasta la fecha- no se hayan pronunciado para explicar a la población los motivos que fueron necesarios para hacer efectivo el indulto del patriarca de los Fujimori . Por ello, pidió que el presidente de la república adopte medidas drásticas."Nos hemos quedado sorprendidos de que los ministros de Estado que son llamados a defender la institucionalidad se hayan escondido bajo los escritorios de su despacho. Lo digo con mucho respeto, que se den señales de que hay un tiempo nuevo, hay un segundo debut del gobierno del presidente Kuczynski no solo en el marco de la gobernabilidad sino también sancionando a quienes no dan la cara cuando las papas queman", enfatizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi