Con trabajo y mucho esfuerzo la popular cantante Katy Jara se consolidó en la televisión con 'Domingos de Fiesta' de TV Perú y confirmó que este 2018 seguirá al frente del programa musical que ha logrado imponerse en la pantalla difundiendo la cumbia peruana. La bella trujillana indicó que poco a poco se ha ganado su lugar y ello se lo agradece al público y a sus más de 34 mil seguidores en las redes sociales "Cierro el año en mi mejor momento como animadora y cantante. Domingos de Fiesta sigue y es un programa que ya se ganó un lugar en la televisión, me encanta esta producción porque apoya al artista peruano y muestra su talento en los shows en vivo que se graban en las calles. Ese es el plus que hace que el público se identifique con nosotros y yo me siento como pez en el agua pues la cumbia es lo mio", indicó Katy que este 2018 espera su retorno al cine con la película 'Los Concha'.La popular 'Reina del sur' de la cumbia indicó que pese a su carrera en la televisión, sigue firme en la música con su grupo Banda Mix y Año Nuevo lo recibirá trabajando con una gira musical por todo el sur del país. "El 1 de enero arranco en Huamanga (Ayacucho), el 2 en Yanaquigua (Arequipa), el 5 en Camana y 6 en Lima. Aunque algunos no apostaban por mí en mis inicios como conductora he demostrado lo contrario", dijo la cantante que confirmó que actualmente está soltera y dedicada al trabajo.