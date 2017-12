/ Luego de las acusaciones de infidelidad en contra de Carlos Barraza , el enfrentamiento entre Vanessa López y la cantante María Grazia Polanco continúa en las redes sociales " Vanessa, por favor deja de estar metiéndome en este tema (infidelidad) ", le escribe María Grazia Polanco a la esposa de 'Tomate' Barraza, quien responde: " Me parece mal lo que has declarado en Trome. O sea yo no tendría que perjudicarte pero tú me dices hasta que te llamé para insultarte? Recién ayer hablé contigo ".Tras ser increpada por Vanessa López, la cantante admitió su exceso en las declaraciones. " Antes de que hablemos declaré. Si bien es cierto, me excedí en mis declaraciones y te pido disculpas. Ayer te lo dije ", fue la respuesta de Polanco.A través de Instagram Stories , Vanessa López también publicó otras capturas de pantalla donde le advierte a María Grazia Polanco que tiene pruebas en caso de que ella quiera tomar medidas legales por lo dicho." La cosa es con Carlos (Barraza) que sabiendo un día antes que yo estaba embarazada se metió contigo por una discusión que hubo en casa (…) Me indigna que hayan mujer es como tú que se presten y sean el vacilón de un hombre casado ", se lee en parte de los mensajes vía Facebook . Sin embargo, la aún esposa del expanelista de Espectáculos no quiso mostrar el desenlace de la conversación entre ambas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi