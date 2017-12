/ Cada vez son más personas que han sido estafados por corredores inmobiliarios falsos en la búsqueda de una vivienda para alquilar . Por tal motivo, aquí te damos a conocer algunas formas que estas personas suelen engañar a sus clientes.Cobro por búsqueda Esta es una de las formas más comunes de cobrar un dinero que muchas veces es en vano. El agente falso publicará avisos de inmuebles con buenos precios —muchas veces con fotos falsas— el cliente contacta en el anuncio para luego, el agente citará al incauto en una oficina y ahí explicará que tiene una larga lista de departamentos o casas en alquiler, hará un cobro entre 80 a 100 soles , especificando las zonas que de preferencia. Y en un plazo de 15 días o menos, esta empresa inmobiliaria tiene que tener resultados, acordando citas y finalmente llegar al contrato de alquiler.Es aquí donde comienza el problema , se han visto diversos casos donde las personas realizan el pago y la empresa les da un formato de contrato, pero estos no envían ningún correo con opciones de alquiler. Cuando comienzan los reclamos por parte del cliente, el agente comienza a escapar de la situación, hasta el punto de no contestar llamadas o cerrarse en el hecho que no hay personas que alquilen viviendas según sus requisitos.Adelanto por alquiler El agente falso cobrará un adelanto del monto total del alquiler para 'separar' la vivienda, de tal modo que el cliente, al dar este dinero, solo se llevará —en algunos casos— una boleta simple del pago. Muchas personas han expresado su pesar inútilmente en redes sociales con la esperanza que estos sujetos devuelvan el dinero o cumplan con el alquiler, pero solo se desaparecen en su totalidad.¿Qué hacer para evitar ser estafado? Existen formas gratuitas para poder corroborar si los datos de la inmobiliaria es verídica siguiendo estos pasos:Consultar: Podemos ingresar al Registro de Agentes Inmobiliarios del Ministerio de Vivienda y comprobar si la empresa está registrada como Agente Inmobiliario.Comprobar: Ingresando a "Mira a quien le compras" de Indecopi podemos saber si la inmobiliaria con la que se está tratando tiene muchas infracciones a las normas de protección al consumidor.Asesorarse: Si se trata de un adelanto de separación lo mejor es que se consulte con un abogado para poder leer las cláusulas del contrato y/o otros documentos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi