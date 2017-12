/ Alexandra Hörler sorprendió en el último programa del año de En boca de todos al anunciar que no continuará más en la conducción del mediodía." Yo me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, de verdad lo he disfrutado, he aprendido muchísimo. (…) Pero, sobre todo, gracias a ustedes chicos, gracias a ti Maju por haber sido creo la mejor compañera de conducción que he tenido ", dijo muy emocionada la rubia conductora.Antes de finalizar el programa, la también periodista le dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros 'La Carlota' y Ricardo Rondón , y agradeció por todo lo aprendido en el programa de espectáculos ." Yo me voy ahora a perseguir sueños, creo que todos saben cuáles son mis sueños. ¡Gracias! ", agregó sobre el motivo de su salida del programa .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi