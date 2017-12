/ El noticiero nocturno de Diario Correo, Correo a las 6 llega con lo mejor de la información local, nacional e internacional.Hoy abordaremos sobre las repercusiones que sigue causando el indulto al expresidente Alberto Fujimori otorgado por el jede de Estado, Pedro Pablo Kuczynski . Los ministros Mercedes Aráoz y Enrique Mendoza niegan una negociación.Tras la ola críticas al gobierno de PPK por el indulto humanitario a Alberto Fujimori, Mercedes Aráoz sostuvo que no fue una decisión repentina, pues Kuczynski venía evaluando la salud del exmandatario en los últimos meses.En tanto, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza , aseguró que no hubo negociación por el indulto a cambio de que PPK no sea vacado por el Congreso.Además, en el tema internacional, informaremos sobre las nuevas s anciones impuestas por EE.UU. contra dos oficiales norcoreanos que, según Washington, son "líderes clave" del programa armamentístico de Pyongyang.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi