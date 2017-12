/ El presidente Pedro Pablo Kuczynski responderá mañana a la Fiscalía sobre los pagos que obtuvo de parte de la constructora Odebrecht, a través de las empresas First Capital y Latin American Enterprise, Westfield Capital, entre otras.Fuentes judiciales adelantaron a diariocorreo.pe que los fiscales que investigan el caso "Lava Jato" citaron al Jefe de Estado para mañana a las 9:30 horas.El equipo de fiscales concurrirá a Palacio de Gobierno, debido a la investidura del mandatario, para que PPK responda por las empresas vinculadas con Odebrecht.Comisión "Lava Jato" Por su parte, la comisión "Lava Jato" del Congreso también ya viene coordinando con Palacio de Gobierno para lo que será la sesión entre ese grupo de trabajo y PPK, a fin de que responda sobre una serie de temas en relación a la empresa brasileña .Como se recuerda, semanas atrás dicha comisión reveló que Odebrecht pagó US$782 mil a la firma Westfield Capital, empresa unipersonal de asesoría financiera que fue presidida por PPK cuando era ministro de Economía y Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Alejandro Toledo .Rosa Bartra, presidenta de esa comisión, dijo aquella vez que el representante de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz , entregó documentación de contratos (desde 2004 hasta 2007) por un monto de US$5 millones de dólares con F irst Capital y Westfield Capital .Las asesorías fueron realizadas para el trasvase transandino de Olmos, consistente en un túnel de 19 kilómetros bajo los Andes para regar cerca de 40.000 hectáreas de cultivos plantados en el desierto, y para la carretera interoceánica del norte.PPK había negado haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht, pero luego reconoció haber asesorado a través de la consultora First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto riego del trasvase de Olmos; sin embargo responsabilizó de todo Gerardo Sepúlveda e hizo mea culpa por no ser ordenado con sus documentos.First Capital, constituida por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, realizó consultorías para Odebrecht desde 2005 a 2013 por valor de más de cuatro millones de dólares."Han tenido vínculo comercial con el grupo Odebrecht detallando la acción comercial y las transacciones obtenidas. La respuesta es una larga lista para diferentes servicios con diferentes instrumentos de pago para First Capital desde el año 2008 hasta el año 2012 por un monto total de 4 millones 4, 043 941 dólares y para Westfield desde el año 2004 al 2007 por un total de 782, 207.68 dólares ", dijo en su momento Rosa Bartra.Citación a Gerardo Sepúlveda Asimismo, ya se fijó fecha de la citación a Gerardo Sepúlveda en dicha comisión: 10 de enero de 2018 a las 5:00 p.m. en el Palacio Legislativo.Sepúlveda , quien dirigió la empresa Westfield Capital - propiedad de PPK-, aseguró que fue él quien g estionó y prestó el servicio de asesorías a la constructora brasileña Odebrecht y no el mandatario.Gerardo Sepúlveda recalcó que Kuczynski, por entonces ministro en la cartera de Economía durante la administración del hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo, no tuvo ninguna injerencia en los contratos con Odebrecht .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi