PERÚ: Ministro del Interior: "Foto repartiendo calendarios de Alberto Fujimori no es cosa nueva"

Un video que circula en las redes sociales muestra al nuevo ministro del Interior, Vicente Romero , repartiendo calendarios de Alberto Fujimori durante su campaña de reelección.El documento difundido por el usuario "Memorex" presenta al exdirector de la PNP junto a la hoy lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , quien en ese entonces ejercía funciones de primera dama de la nación.El flamante titular del Interior hoy brindó una conferencia de prensa para aclarar las circunstancias en que fue tomada esa instantánea."Esa fotografía no es cosa nueva. Salió publicada en Caretas hace muchos meses atrás. Efectivamente es una foto, no puedo negarme. Quien habla ha trabajado con cuatro presidentes de la república en mi condición como oficial de la Policía . Mis actos públicos siempre han sido transparentes. No hay ningún condicionamiento ni cosa parecida", explicó acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros y del titular de Justicia .Señor Vicente Romero, pasaron 17 años para que @KeikoFujimori le cumpla su promesa de nombrarlo Ministro. pic.twitter.com/qSPArQsgNf— Memorex (@RecuerdosPeru) 27 de diciembre de 2017Romero antes fue el edecán del expresidente y ahora prófugo Alejandro Toledo , además de ser una persona de confianza del sindicado como exoperador de Ollanta Humala , Iván Vega, quien fue viceministro del Interior.Como se sabe, este domingo 24, horas antes de Navidad , Pedro Pablo Kuczynski anunció la liberación de Fujimori mediante un indulto . Días antes el precedente ministro Carlos Basombrío había anunciado su dimisión al cargo en medio de los cuestionamientos a PPK durante el proceso de vacancia en su contra.