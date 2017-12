/ El exasesor presidencial Máximo San Román oficializó su renuncia a su cargo ejecutado Ad Honorem, este miércoles. La carta dirigida al presidente Pedro Pablo Kuczynski, agradece a todo el "pueblo del Perú" por su apoyo constante que permitió viabilizar muchos proyectos.A través de su cuenta de Twitter, el exconsejero de PPK explicó que se aleja del Ejecutivo -luego de diecisiete meses de labor- debido a que sus sugerencias no son tomadas en consideración. "Lamentablemente muchas de mis recomendaciones para eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país no han sido tomadas en cuenta por la resistencia de las personas de su entorno para su ejecución", detalla el documento."En esa situación me conduce a presentarle mi renuncia al cargo de Consejero Presidencial Ad Honorem con el que me ha borrado y que me ha permitido volcar toda mi experiencia y conocimientos al servicio del país", añade el exasesor."FUE CESADO" En conferencia de prensa, la presidenta del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz , afirmó que exconsejero de PPK fue cesado ante de presentar su carta de renuncia. "Máximo San Román ya ha sido cesado en su cargo por el presidente y esa decisión fue tomada antes de su carta de renuncia", aclaró.Según El Comercio, la premier se mantendría en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a pedido del mandatario luego de que se le explicara respecto al trámite que se siguió en el indulto al exmandatario Alberto Fujimori a vísperas de Navidad.En ese sentido, para permanecer al frente del gabinete ministerial, Aráoz pidió "reglas claras" y "ciertas garantías" para no proceder con su cese. Por esta razón, uno de los acuerdos con PPK fue la salida del asesor presidencial Máximo San Román .El argumento para alejar al funcionario del Ejecutivo es que maneja "agenda propia", y porque declaró ante la prensa que PPK escucha más al exprimer ministro Fernando Zavala que a la actual jefa de Gabinete.A esto se suma cuando San Román manifestó, a su parecer, que Aráoz renuncie al cargo porque no cumple con un papel político preponderante. "En mi opinión sí (debería renunciar), porque se ha visto que no tiene una participación destacada en el Congreso, no tiene prestigio ni la solvencia que debería tener", señaló. Y añadió: "Ni siquiera la han recibido los de Fuerza Popular en su pedido de delegación de facultades".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi