Un hombre en Alemania debe beber al menos 20 litros de agua al día y solo duerme dos horas para, con la finalidad de "no morir", según afirma.Cuando nació Marc Wübbenhorst, le diagnosticaron diabetes insípida, lo cual lo llevó a tener un peculiar ritmo de vida y la necesidad de acudir varias veces a los servicios higiénicos.El alemán de 36 años, de profesión arquitecto, debe tomar 20 litros de agua diarios, porque siente mucha sed . Y es por ese motivo que no puede descansar más de dos horas, pues de lo contrario perecería deshidratado.Wübbenhorst no puede pasar más de una hora sin ingerir líquidos, puesto que los son absorbidos rápidamente por su cuerpo. Si no lo hace, comienza a sentir mareos y confusión."Puedo beber 22 litros de agua al día, solo puedo estar sin agua aproximadamente una hora. Después de ese tiempo, tengo problemas de concentración, sufro fiebre y pérdida de orientación", c omenta el hombre.Sin embargo, ahora el consumo de agua también se puede convertir en un terrible problema, pues el exceso podría desencadenar una hiponatremia (caída abrupta de sus niveles de sodio en la sangre).