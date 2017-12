/ Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA y de la NSA, ha creado "Haven", una aplicación que transforma tu viejo Android en un sistema de vigilancia casero, pero muy completo. Haven -que está disponible desde este viernes en Google Play en versión beta y gratuita- está desarrollada entre la Freedom of Free Press Foundation y The Guardian Project y utiliza el potencial de los dispositivos inteligentes como cámaras, micrófonos, sensores de luz, aceleración y corriente, para controlar un entorno y enviar alertas al usuario a otro dispositivo móvil."”Haven” convierte cualquier teléfono Android en un detector de movimiento, sonido, vibración y luz, buscando invitados inesperados e intrusos no deseados", han explicado desde The Guardian Project en un comunicado, en el que afirman que esta aplicación está diseñada para "periodistas de investigación, defensores de los derechos humanos y personas en riesgo de desaparición forzada para crear un nuevo tipo de inmunidad colectiva". También recalcan que "al combinar la variedad de sensores que se encuentran en cualquier smartphone, con las tecnologías de comunicaciones más seguras del mundo, como Signal y Tor, Haven evita que el peor tipo de personas silencie a los ciudadanos sin ser atrapados en el acto". La aplicación solo guarda imágenes y sonido cuando se activa por movimiento o volumen, y se puede configurar para que capte solo movimiento o solo audio. Una vez que la herramienta se activa, puede mandar notificaciones en el acto y el usuario puede acceder a los registros en ese momento o más tarde, ya que se almacenan en el dispositivo. Con esta app, por ejemplo, podrías colocar tu viejo Android dentro de la caja fuerte de un hotel. Si la abren, el sensor de luz detectará este cambio, y te enviará un SMS o un mensaje de Signal al teléfono que hayas elegido para que recepcione las notificaciones y poder obtener, incluso, una imagen del posible delincuente. La seguridad, un pilar clave Desde la agrupación señalan la seguridad de los mensajes como pilar clave de la aplicación, por lo que Haven utiliza la señal de a aplicación de mensajería segura -recomiendan, además, que se desactive la Wifi en el aparato destinado a la vigilancia- y la encriptación de extremo a extremo. También permite utilizar la mensajería segura Signal para proteger aún más los mensajes.De momento, solo está disponible para Android, pero desde The Guardian Project afirman que "comprando un teléfono Android por menos de cien dólares y usarlo como "dispositivo Haven"", éste podría mandar a cualquier dispositivo con la aplicación Signal -que sí está disponible para iOS- mensajes de audio o vídeo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi