/ La delegación venezolana logró 94 medallas de oro, 96 de plata y 102 de bronce, para un total de 292 preseas, en la edición XVIII de los Juegos Bolivarianos celebrados en la ciudad colombiana de Santa Marta, entre el 11 y 25 de noviembre.El deporte que logró más condecoraciones para el país fue la natación. En total, los venezolanos ganaron 40 preseas y conquistaron el campeonato en aguas abiertas y el de natación por carreras.De las 40 medallas, la natación por carreras logró un total de 34 (15 de oro, 12 de plata y 7 de bronce), mientras que la de aguas abiertas conquistó seis preseas (2 de oro, 2 plata y 2 de bronce).Los venezolanos se consagraron campeones bolivarianos en otros siete deportes: Esgrima, gimnasia de trampolín, judo, karate do, lucha, softbol femenino y en voleibol masculino de playa.La esgrima aportó 13 medallas , 4 de oro, incluyendo la conseguida por el equipo femenino de espada, 4 de plata y 5 de bronce.En la gimnasia de trampolín ganaron 5 medallas: 2 de oro, 2 de plata y 1 bronce. Mientras que en el judo se alcanzaron 15: 6 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.El campeonato en karate do se logró con 5 preseas doradas , 3 de plata y 3 de bronce. Entre ellas destacan las doradas conseguidas por la abanderada nacional en los juegos, Marianth Cuervo, y el experimentado Antonio Díaz.Con 11 medallas de oro de 16 posibles, la selección venezolana de lucha dominó la disciplina en todas sus modalidades -grecorromana, libre femenina y libre masculina-. Además conquistaron 3 platas y 3 de bronces.Las doradas llegaron por medio de Cristian Sarco, en los 74 Kg en lucha libre ; Wuileisis De Jesus Rivas (66 Kg grecorromana); Nathaly Griman (63 Kg libre); Pedro Ceballos (86 Kg libre); José Díaz (97 Kg libre); Luis Felipe Vivenes (125 Kg libre); Anthony Montero (65 Kg libre); Soleymi Caraballo (75 Kg libre); Betzabeth Arguello (53 Kg libre); Erwin Caraballo (130 Kg greco) y Luis Avendaño (75 Kg greco).El equipo de softbol femenino logró el oro tras vencer en la final a Colombia con resultado de 3-0. Entre tanto, la dupla masculina de voleibol de playa compuesta por José Gómez y Rolando Hernández vencieron a Chile 2 sets a 0 .La segunda disciplina que más medallas obtuvo fue el levantamiento de pesas al registrar un total de 34 (14 de oro, 10 de plata y 10 de bronce).El deporte que llevó más atletas a la justa fue el atletismo con un total de 48 , quienes ganaron un total de 28 medallas (11 de oro, 6 de plata y 11 de bronce).El boxeo obtuvo 10 medallas (1 de oro, 4 de plata y 5 de bronce). Asimismo, la medallista olímpica Stefany Hernández obtuvo 2 bronces.Los XVIII Juegos Bolivarianos contó con la participación de 11 naciones: Colombia, Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela . El campeonato fue para Colombia que obtuvo 460 medallas , 213 de oro, 136 de plata y 111 de bronce. El tercer lugar fue para Chile con 154 preseas, 43 de oro, 40 de plata y 71 de bronce.En esta ocasión Venezuela no pudo mejorar los resultados de la pasada edición realizada en Perú en 2013, donde igualmente consiguió el segundo lugar , pero tras lograr un total de 457 medallas (161 de oro, 168 de plata y 128 de bronce). En esos juegos, el primer lugar lo alcanzó Colombia con 414 metálicas (166 de oro, 135 de plata y 113 de bronce) y el tercer lugar Ecuador con 229 medallas (66 de oro, 71 de plata y 92 de bronce).