Hace algunos días, un grupo de astrónomos descubrió que un grupo de estrellas comenzaba a formarse alrededor y muy cerca de un agujero negro, una sorpresa mayor luego de que por años se pensaba que esto era imposible de suceder.Se cree que al centro de cada una de las galaxias se encuentra un agujero negro supermasivo, es decir, con la masa de millones de soles compactados en un solo punto, sin embargo y debido a la fuerza de gravedad que ejercen se pensaba que era imposible que nuevas estrellas pudieran generarse como las descubiertas ahora en la Vía Láctea.Si bien se sabe que la formación de estrellas se da con polvo y gas frío, "el efecto de gravedad va hacer que ese gas o ese material se caliente muchísimo y al hacerlo va a producir una radiación tan fuerte que destruye el polvo a su alrededor, situación que genera un ambiente muy hostil", comentó el astrónomo Hugo Galhardas Messi as."Y cuando digo muy, muy hostil es que se calienta el medio a su alrededor a temperaturas que no son propias para la producción de estrellas. Éstas son calientes pero en inicio, cuando se están formando provienen de un gas muy, muy frío y si está caliente no se va a formar o eso es lo que pensábamos", explicó.En entrevista, el experto del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) que se encuentra en Chile y observatorio también encargado de ese descubrimiento, recalcó que esto fue un descubrimiento importante cuando existen evidencias de que hace 500 años atrás el agujero negro estaba activo."Las estrellas en formación alrededor de este agujero negro supermasivo en nuestra galaxia es impresionante porque significa que no siempre este tipo de radiación logra inducir condiciones suficientes para frenar o parar la producción de estrellas", recalcó el experto.Por otro lado, el científico que forma parte del equipo de especialistas que se encuentra en el desierto al norte de Chile, señaló que este acontecimiento observado por primera vez debido a su cercanía, podría arrojar nuevas hipótesis sobre los agujeros negros."O quizá nos diga solamente que la actividad que hubo a 500, o mil años en el agujero negro de nuestra galaxia no fue suficiente para frenar este tipo de formación de estrellas, son cosas muy interesantes que ahora vamos a tratar de entender", añadió.