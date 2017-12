/ ARMANDO ALLEN.-El concepto nación alude indudablemente al sentimiento patrio más grande e íntimo que un individuo pueda tener por su "lugar de origen". De tal manera, que la nación es un concepto eminentemente sociológico que supone el desarrollo cualitativo de la identidad nacional en su más alto grado valorativo, así como la defensa de una tradición libertaria común, que ha sido y será siempre propia hasta en aquel extranjero que decida vivir en una determinada sociedad. Así pues, el concepto de nación es sencillamente el sentimiento por la patria, y ese sentimiento no es impuesto y se lleva consigo a todas partes, ya que se pertenece a una nación cuando se comparten costumbres, maneras de pensar y se tiene, antropológicamente hablando, conciencia del origen, somos de una nación incluso sin importar la forma o determinación legal de dicha nacionalidad.No es condición sine qua non poseer un territorio para existir como nación, ya que es un sentimiento, un arraigo y prueba de ello es, por ejemplo, la nación judía que sin un Estado propio, hasta la constitución del Estado de Israel, se mantuvo unida por sus creencias y tradiciones. Otro ejemplo es el pueblo gitano, que unidos por sus costumbres, constituye una nación sin territorio propio.En este orden de ideas, los venezolanos siempre hemos sido una nación de venezolanos, aun cuando el Estado y la república han variado material y formalmente su composición. Somos los hijos de los libertadores, herederos de nuestros antepasados aborígenes y somos hijos de un Dios bueno del cual invocamos su protección. En fin, somos constantes forjadores de una patria libre y justa. Esas son las cualidades que nos hacen ser nacionalistas, patriotas y venezolanos.Por otra parte, el Estado es, jurídicamente hablando, una abstracción impuesta, que aunque impuesta, debe coincidir con lo establecido simbólicamente como nación, ya que las leyes se determinan en función de lo cultural, son un resultado social. Rousseau desarrolló la teoría del Contrato Social en función de este principio positivo, estableciendo que, aunque el hombre nace libre, inmediatamente se encuentra atado a las normas de convivencia en sociedad. De allí la importancia de la relación entre nación y Estado.Así pues, cuando la nación y el Estado no coinciden, hay un riesgo inminente y real de desmoronamiento de la sociedad en todas sus estructuras y que tienen su origen en el individuo. Ese ciudadano o habitante que no se interesa por su país, ya que éste no está identificado con su ideal de nación, lo que le lleva a desconocerlo teniendo solo dos resultados posibles: acción y pasividad. Los que asumen una actitud activa luchan por defender los principios democráticos, humanistas y sociales que los definen como nación.Ahora bien, la realidad social, política y económica del país, pone de manifiesto el carácter inerte de la forma de Estado definido claramente en la Carta Magna de 1999 como un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, porque no se logra desarrollar ante la evidente escasez de productos de primera necesidad, de medicinas, de alimentos, de servicios públicos, etc. teniendo los venezolanos una calidad y sistema de vida muy precarios, a lo que, por cierto, no se estaba acostumbrado. Entonces, no hay preminencia de Derechos Humanos en el accionar del Estado. Por lo tanto no hay igualdad ni existe la justicia. Inclusive hasta la solidaridad como principio de Estado y como valor humano, se está borrando de la conciencia colectiva por la voraz forma de vida. En fin, cuando la nación y el Estado no coinciden no hay vida digna, justa y armónica posible. Y es de recordar que el hombre por su misma naturaleza acciona en función de su bienestar como ser humano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi