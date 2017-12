/ CARACAS.-Los 44 presos políticos liberados el 24, 25 y 26 de diciembre conocerán sus condiciones de libertad hasta el próximo 8 de enero porque los tribunales están de vacaciones, afirmó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.En una nota de prensa, los excarcelados fueron este martes al Palacio de Justicia para conocer cuáles son las condiciones de su libertad, pero no hubo despacho.Romero indicó que dos abogadas del Foro Penal, que representan a la mitad de los presos políticosliberados, asistieron a la sede de los tribunales. "Pero no hubo audiencia ni despacho. Tampoco te dan acceso al expediente ni la posibilidad de que se presenten", aseguró.Debido a que los tribunales están de vacaciones, "ellos no sabrán cuáles son sus condiciones hasta el 8 de enero", reiteró. Precisó que 7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivospolíticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad.Los excarcelados y las abogadas del Foro Penal Mariana Ortega y María Fernanda Torres llegaron al Palacio de Justicia a las 9:00 am. "Cuando ocurren liberaciones, lo normal es ir al siguiente día hábil para presentarse ante el tribunal correspondiente. Como casi todas las boletas de excarcelación llegaron el sábado, todos acudimos ayer al Palacio de Justicia para que los tribunales que estaban a cargo nos informaran sobre las condiciones de los excarcelados", relató Ortega.Dijo que pensaban que iban a habilitar algún despacho. Después de esperar una orden por parte del presidente del Circuito de Tribunales de Caracas, se retiraron sin respuesta. "Ahora intentaremos ir el 8 de enero con todos nuestros representados", afirmó.Ortega, que agregó que muchos de sus representados no son de Caracas, tendrán que quedarse en la capital mientras esperan.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi