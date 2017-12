VENEZUELA: Padrino: "No queremos un Gobierno, queremos trabajar junto al pueblo"

/ CARACAS.-El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), debe sumarse a la implementación de planes que permitan fortalecer la economía nacional.Durante su intervención negó que el cuerpo castrense se atribuya competencias que no le corresponden. "Han querido proyectar a nivel internacional la imagen de que los militares gobernamos el país, no queremos gobierno, queremos trabajar junto al pueblo", dijo.En la entrega del balance y proyección de los Consejos Productivos de Trabajadores, Padrino López aseguró que han desempeñado la denominada "defensa integral", porque a su juicio, la situación económica que enfrenta el país no solo es responsabilidad del vicepresidente del Área Económica, sino que involucra a todos los sectores del país.