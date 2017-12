Según declaraciones de Marcelo Monnot , presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia (Cidez), esta región occidental del país puede padecer de constantes cortes del servicio eléctrico de hasta 12 horas de duración, si no se atienden de inmediato las emergencias que presenta dicho sector energético.Monnot explica que la reciente decisión tomada por Luis Motta Domínguez , Ministro de la Energía Eléctrica, de redirigir la sobrecarga de la línea de 400 mil vóltios a la de 230, no soluciona los inconvenientes causados por la falta de mantenimiento. "Eso es como poner pañitos de agua fría a un enfermo de cáncer terminal", afirma.El presidente de la Cidez también asegura que la decisión de colocar tres transformadores no es suficiente para solventar el problema desde la raíz. "No resolverá nada (…) podríamos vernos obligados a racionamientos de hasta más de 12 horas. Tenemos dos líneas de transmisión (…) la primera tiene 12 torres, pero se están cayendo porque no hay mantenimiento. ¿Qué pasa si se termina de caer? Prácticamente es la única de la que dependemos ¿Qué pasa si colapsa y continúan los problemas?", se cuestiona Monnot con preocupación.Además, las palabras de este representante gremial indican que los efectos de esta errada decisión no se ven todavía debido a que la demanda del servicio en el Estado se mantiene en temporada baja pero que, cuando esta se incremente, las consecuencias podrían ser graves. "Actualmente, solo se requieren 1.700 y 2.100 megavatios para cubrir las necesidades del Zulia , sin embargo, aun así no generamos lo suficiente", garantiza Monnot.2017-12-27Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi