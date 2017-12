El diputado por Caracas en la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco , indicó este miércoles 27 de diciembre que la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (AMC) es una decisión que debe ser "anulado", y a su juicio, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "lo sabe"A través de su cuenta social en Twitter , catalogó la clausura del ente estatal como "inconstitucional", y las decisiones que toman la ANC son "arbitrarias".Asimismo, Blanco expresó que la ANC es "fraudulenta" , a su vez, añadió que constantemente se debe denunciar que en Venezuela se están cometiendo acciones que "afectan a los venezolanos".Cabe destacar, que el pasado martes 26 de noviembre, los empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas acudieron a la VicePresidencia, ubicado en la avenida Urdaneta, donde exigieron sus pagos de aguinaldos y manifestaron su descontento por la eliminación de la mencionada Alcaldía.Lea más en: Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas protestaron en la avenida Urdaneta-DiálogoEl diputado comentó que lo primero que se necesita para asistir a un diálogo es que "haya comida y medicinas" y no que ciudadanos salgan a la calle con el "riesgo" que les quiten sus vidas . "Yo prefiero pensar que los que van a República Dominicana, son ingenuos, prefiero no pensar otra cosa! Y a todos se los he dicho" dijo Blanco.En ese sentido, aseguró que los organismos internacionales están "muy pendientes" de lo que está ocurriendo en Venezuela , a su vez, expresó " no queremos otro caracazo ", sin embargo, indicó que los venezolanos estan "muy molestos".El próximo diálogo entre el Gobierno y la oposición será el 11 y 12 de enero en República Dominicana. E l 11 de enero se realizará una reunión de trabajo con dos comisiones y el 12 de enero se instalará nuevamente la mesa de diálogo con la presencia de todos los acompañantes internacionales.- OpositoresRichard Blanco, comentó que la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), que será escogida el próximo 5 de enero debe estar integrada por diputados que estén "a la altura del compromiso que estamos enfrentando".A su vez, expresó que la fracción 16 de julio "votará por un hombre o una mujer " que represente con "dignidad" el Parlamento. "Para nosotros pesan más los problemas del país que las ambiciones personales" añadió.Asimismo, aseveró que em la fracción 16J pronto se incorporarán más diputados, también enfatizó que el artículo 201 de la Constitución establece que cada parlamentario, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia puede expresarse "como mejor le parezca".2017-12-27Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi