La cinta de Pixar y Disney sigue en el tope y repite como la número uno en la taquilla venezolana. Sí aun no has visto Coco , te invitamos a dejarte conquistar por la tierna historia de Miguel, ese lindo niño mexicano que creció en una familia de zapateros, los Rivera, para quienes la música está prohibida, pues todos creen que detrás de ella a existe una terrible maldición.En el segundo puesto se ubica la divertida comedia de Luis Carlos Hueck, la secuela de Papita, maní y tostón . Donde regresa Julisa, Andrés y por supuesto el suegro Vicente Gallanes, quien sigue negado aceptar al tierno caraquista. Papita 2da Base traerá como novedad la llegada del hijo de ambos fanáticos del béisbol ¿A qué equipo le irá el pequeño? Descúbrelo en nuestras salas de cine.Aunque la fuerza este de su lado, la fantástica historia del Maestro Jedi, Luke Skywalker bajo un peldaño y se situó en la tercera posición. Star Wars: Los Últimos Jedi , la octava entrega de la saga galáctica sigue de cerca a Rey, esa fuerte chica que conociste en El despertar de la fuerza . Disfrútala en nuestras salas con la tecnología exclusiva del formato 4DX. En cuarto lugar se coloca la cinta de DC Comics Liga de la Justicia , película que nos traerá a un Bruce Wayne totalmente cambiado. Con las miras en una amenaza extraterrestre, Bruce reclutará a nuevos aliados para crear la Liga de la Justicia y defender el mundo de una catástrofe. Apoyado por la Mujer Maravilla, se unirá a Cyborg, Aquaman y Flash, para atacar los malvados planes de Steppenwolf, un general del planeta Apokolips Darkseid.La comedia Guerra de Papás 2 se mantuvo en el quinto lugar del ranking cinematográfico con el regreso de Dusty (Mark Wahlberg) y Brad (Will Ferrell), quienes esta vez se han unido para ofrecerles a sus hijos la Navidad perfecta. Esta nueva alianza se pone a prueba cuando el papá de vieja escuela y gruñón de Dusty (Mel Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow) llegan para convertir las vacaciones decembrinas en un completo desastre.