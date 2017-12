/ Luego de sufrir una arritmia, el ex presidente peruano, Alberto Fujimori continuará en observación. Sus médicos advierten que de no recibir tratamiento, el ex mandatario indultado podría sufrir un infarto.E l indultado ex presidente peruano, Alberto Fujimori, permanecerá hospitalizado al menos otras 48 horas en la clínica peruano-japonesa Centenario, tras sufrir el sábado una arritmia y una crisis de hipotensión, con visitas restringidas, informó el miércoles su médico.“Ha concluido la junta médica y ha determinado que (Fujimori) continuará hospitalizado y con visitas restringidas, salvo la familia. Vamos a ver en las próximas 48 horas cómo evoluciona”, dijo a periodistas Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del exgobernante.El médico aseguró que “cuando su corazón funcione de manera normal, saldrá”, sin precisar si Fujimori sufrió una recaída en las últimas horas.“El problema más serio que tiene es la fibriliación auricular”, acotó Aguinaga. Fujimori, de 79 años, padece esta arritmia desde junio pasado y puede derivar en un infarto si no hay un tratamiento, agregó.Aguinaga señaló que es prematuro afirmar si el expresidente (1990-2000) será dado de alta antes de la noche de Año Nuevo, para pasar esa fiesta acompañado de su familia.El médico instó asimismo a los organizadores de una marcha contra Fujimori, anunciada para este 28 de diciembre, que eviten aproximarse a la clínica por respeto a los pacientes.El indulto a Fujimori profundizó la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas en la que Perú está sumida hace más de dos décadas.Con información de AFPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi