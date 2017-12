/ Por un cartón de huevos de 30 unidades y un kilo de carne se paga Bs. 510 mil.J hony Carrillo labora en un local comercial en donde reparaba cauchos y vendía aceite para carros. Él devenga un salario integral de Bs. 456 mil. Es padre de dos hijos que tienen 8 y 12 años de edad. Dijo que en esta navidad no se cumplieron ninguna de las tradiciones navideñas, como los estrenos, regalos o la preparación de las tradicionales hallacas."Hable con mi familia y les explique la situación, les dije que mi salario y lo poco que me dieron de aguinaldos lo teníamos que invertir en comprar algo de comida, imagina solo en comprar un cartón de huevos y un kilo de carne se debe pagar Bs. 510 mil , a mis hijos les dije que no podían comprarle ropa, tampoco zapatos, gracias a Dios entendieron y me dijeron que los padres de sus amigos les han dicho lo mismo", dijo Carrillo, a quien encontramos en una cola a las afueras del supermercado Unicasa, para tratar de comprar dos kilos de arroz, dos harina de maíz y una pasta dental.En este local encontramos la nueva presentación de un cartón huevos de 6 unidades a un precio de Bs.37.500 y un kilo de jamón marca Plumrose en Bs. 546 mil, ambas situaciones asombraron a los clientes.Poca eran las ofertas de artículos de primera necesidad, algunos empleados señalaron que solo estos productos como la harina de maíz, arroz, pasta se venden en algunos días, por número de cédula y en pocas cantidades.En el mercado de Quinta Crespo reapareció el queso blanco duro a Bs. 205 mil por kilo , mientras que siguen desaparecidos la carne y el pollo. En las afueras de este mercado vendedores ambulantes ofrecen el kilo de carne en Bs. 250 mil y el kilo de pollo en Bs. 135 mil.Esta semana se presentaron considerables aumentos en las hortalizas y frutas, como por ejemplo el kilo de cambur que de Bs. 10 mil, ahora lo ofrecen en Bs. 18 mil, una piña la ofrecen en bs. 20 mil, mientras que el kilo de pimentón y cebolla sobrepasan los Bs. 150 mil."El salario no alcanza para nada , cuando se viene a comprar comida uno sale es con una depresión de no poder hacer un buen mercado, se llega a la casa con los bolsillos y las bolsas vacías", señaló Teresa Fuentes, una secretaria jubilada.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi