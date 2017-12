/ El presidente de la Federación de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, afirma que en términos generales este año fue muy difícil para los trabajadores de la administración pública.“Nosotros en el sector público tenemos mecanismos para superar, en parte la crisis, pero se necesita la sinceridad y consenso, no puede ser que sigamos dependiendo del anuncio de un aumento del salario mínimo, para espera a ver como se va subir el cesta ticket. Nosotros tenemos cláusulas en nuestro contrato macro que establecen los mecanismos para regular los ingresos y beneficios de los trabajadores”, afirmó.Precisó el dirigente sindical que al cierre del 2017 la situación a nivel de empleados y jubilados de la administración pública no es distinta al resto de los trabajadores del país, incluso en mayor medida afectados por un marcado deterioro del sistema de remuneraciones y pensiones.Afirmó que las escalas y tabuladores que rigen en la administración pública para obreros y empleados se quedaron en los año 80. “Eso hay que revisarlo en el 2018.”Según afirmó , el otro problema son las pensiones. “Es necesario homologar las pensiones en la administración pública así como se hace con el personal de las Fuerzas Armadas. Nuestra norma obliga que hay que hacer una revisión de las pensiones cada dos años y eso no se hace.”Asimismo se quejó del desplazamiento del personal de la administración pública por funcionarios de las Fuerzas Armadas y “eso a largo plazo es un deterioro del sistema de profesionalización de la administración pública y de la carrera administrativa”.Por otra parte, recomendó que ante la crisis del sector transporte se debe planificar los horarios de trabajos para los empleados de la administración pública. “Un horario por turno provisional ayudaría en gran medida esa situación”.Asimismo mencionó que el deterioro en el sistema de salud de la administración pública ya que no se ha incrementado las pólizas de HCM en la misma proporción que aumenta los servicio privado de salud.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi