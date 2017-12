/ Heredero de un vasto imperio, ha sabido mantener en alto el estandarte que le puso apellido a la harina de nuestras arepas. Aprendido en la guataca del negocio, recibió de su padre por intermedio de su madre la empresa que hoy lo mantiene en Venezuela , sin querer irse, campeando toda estrechez, incluso la del poder. De trato sencillo y horizontal, es el hombre que inflama la esperanza de no pocos para salir del atolladero nacional, desde la Presidencia de la República. Él ni afirma ni niega, en públicoC olcha de retazos donde conviven los distintos en tensión y en trinchera, pendientes de la seña del reojo y la seducción; patiadero de la rumba -joda y cerveza, curvas y reggaetón- y plaza del caos; mapa de riquezas alucinantes e insigne modestia en la esquina de Catedral -sus pudorosas dimensiones asombrarían a Cabrujas-; territorio de heroicidades extremas y recurrentes obsesiones -botas, mandonerías, el cuartel-; criadero de gentes lúcidas y risueñas y escenario vanguardia de las delicias del mestizaje. Venezuela , asiento de la paradoja, no ha culminado el proceso de construcción, menos de fusión, pero estamos en eso. El filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero -17 idiomas, charlista habitué en París- decía que de mañana podíamos ser altaneros, arbitrarios y desdeñosos conquistadores, al rato generosos y dóciles (o guerreros) indios, luego negros campechanos, retrecheros y gozones.No, no hacía uso de las etiquetas para limitarnos con la riesgosa aproximación; intentaría en la búsqueda un resumen de supuestos estereotipos que grosso modo impactan nuestras posibilidades. Él lo que miraba era nuestra lenta aceptación de la versatilidad que somos, colorido y caliente trópico mediante. En tales circunstancias, porosas y vaporosas, una figura enfocada, tenaz, que se jacta de su sudor pero destila, ay, aroma de éxito, per sé convocará la admiración -y la envidia- en la platea, zarandeada por el escandaloso vaivén. No hay dos Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez. No hay en la escena alguien con tanto, y tan así. Ligero, accesible, que confíe que ama bailar, incluso reggaetón con una venezolana bella, elegantísimo y consciente de donde pisa.Uno de los dos empresarios más ricos del país, Mendoza, el más visible, el más transparente, el de trayectoria menos sinuosa, habita su singularidad con naturalidad cotidiana, y su agenda de capitán de -la- empresa, con orgullo, placer, gentileza y pragmatismo -rigurosidad- a la vez que sorteando el inevitable estrés que producirá no solo el calibre de la apuesta económica que lidera, Polar, que es decir 30 mil empleos directos y casi 150 mil indirectos, sino, encima, el azaroso devenir, que salpica cada dos por tres la adversidad calculada. Corrupta. En Los Ruices podrá vérsele salir de una reunión de junta, compleja y cundida de cifras, a la oficina de mercadeo y, tras saludar a la gerente -a quien dará un beso de pana y la llamará por su nombre-, y preguntarle, ajá, qué pasó con el pedido tal; recorrer un pasillo, tomar café con los trabajadores, atenderse puntual en el gimnasio -todos pueden ir-, bañarse e ir al comedor a almorzar -es gratis- con el "pelito mojado".Querido por los empleados que entienden lo difícil, lo tanto y lo seguido, coinciden en que es alguien de principios atornillados, ideales bien amoblados, y fe a prueba de improvisados. Cualidades todas que lo han convertido, junto a su éxito empresarial, en la figura que muchos aspiran rija los destinos del país.Según la encuesta Venebarómetro divulgada en diciembre de 2017 , Mendoza se cuela entre las preferencias electorales opositoras -y el primero entre los que sí podrían inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral- aún sin haber anunciado intención alguna de asumir una carrera política o de postularse a cargo de elección. Su nombre, simplemente, gana adeptos. También, el más reciente estudio de la encuestadora Hinterlaces lo ubicó como favorito en unas eventuales primarias presidenciales opositoras con 23%, seguido de Henri Falcón con 14%, en un escenario donde Leopoldo López y Henrique Capriles no pueden competir vistas sus inhabilitaciones.El pasado 4 de diciembre, cuando el empresario acudió al estadio José Bernardo Pérez, en Valencia, para inaugurar el Festival Jonrón Pepsi 2017, las gradas lo recibieron con vítores: "presidente, presidente", sonó a coro.[VIDEO EXCLUSIVO DE @ElNacionalWeb ] Momento en que el público del estadio José Bernardo Pérez corea "presidente, presidente" a Lorenzo Mendoza pic.twitter.com/2BRmOcg3a7- Javier Cedeño (@JavierCedenoCa) December 5, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi