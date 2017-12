/ Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro , aseguró que la importación del pernil navideño que había prometido entregar al pueblo venezolano a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fue saboteada por la comunidad internacional.Desde Fuerte Tiuna, el jefe de Estado señaló en esta ocasión a Potugal de cometer el acto de sabotaje.“¿Qué paso con el pernil? Lo sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Todo estaba listo (…) Tuvimos que importar pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían, nos sabotearon por ahora . Esto no se quedará Así”, explicó Maduro De esta forma, aseveró que a pesar de que los perniles anunciados no pudieron ser distribuidos a los venezolanos, “ no le quitaron al pueblo la felicidad ” de las navidades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi