/ El re vuelo desatado por el anuncio del supuesto descubrimiento de una cámara en el interior de la Gran Pirámide, desmentido por las autoridades egipcias, ha vuelto a constatar el extraordinario interés que despiertan los secretos del antiguo Egipto y la incesante labor por desvelarlos.La revista Nature publicó el pasado 2 de noviembre un estudio del proyecto ScanPyramids -que desde 2015 analiza las pirámides con una técnica innovadora- que revelaba la existencia de un "gran hueco" -de más de 8 metros de alto, entre 1 y 2 metros de ancho y 30 metros de largo- en la Pirámide de Keops, conocida como Gran Pirámide.El equipo de científicos -integrado por franceses, egipcios y japoneses- aseguró que ese era el primer descubrimiento en el interior de esta pirámide desde el S.XIX y constituía un "gran avance" para entender su estructura.Los expertos descubrieron el hueco mediante una radiografía con rayos cósmicos conocidos como "muon" (que se activan cuando partículas subatómicas procedentes del espacio exterior entran en contacto con la atmósfera terrestre), una técnica no invasiva que se está empleando en diferentes ámbitos, sobre todo en la arqueología.Los "muon" presentan diferentes trayectorias cuando penetran en la piedra o atraviesan el aire, lo que permite diferenciar las estructuras sólidas de las cavidades, como la detectada en la Gran Pirámide, ubicada por encima de su principal galería.El equipo de ScanPyramids admitió que, de momento, se desconoce la función de la cámara o hueco, pero destacó en el artículo de Nature que esta era la primera vez que se descubría una estructura en el interior de una pirámide desde el exterior, gracias a la física de partículas.Sin embargo, el ministerio de Antigüedades egipcio -que colabora con ScanPyramids y le autoriza para analizar el monumento más preciado del país- acusó al equipo investigador de haberse precipitado y de haber usado "términos propagandísticos" en su anuncio, que tomó por sorpresa a las autoridades egipcias.El Departamento señaló en un comunicado que ya se conocía la existencia de "numerosos huecos" dentro de las tres pirámides de Guiza, por lo que no se podía hablar de hallazgo o descubrimiento.El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Mustafa Waziri, explicó a Efe que "existen muchos huecos, porque no podemos calificarlos de cámaras, pero no sabemos" cuántos ni dónde están localizados, ni para qué servían.Además, otros dos equipos, uno estadounidense y uno japonés, van a realizar nuevos análisis para corroborar los resultados obtenidos por ScanPyramids, según Waziri.Sin embargo, el arqueólogo consideró que el escaneado de las pirámides "no va a ofrecer la verdadera historia" que se encuentra detrás de estas enigmáticas construcciones.La Gran Pirámide -construida en honor a Khufu, segundo faraón de la IV Dinastía que reinó de 2550 a. C. a 2527 a. C. y a quien Herodoto llamó Keops-, junto a las vecinas pirámides de Kefrén y Micerino, son los monumentos funerarios más destacados del Reino Antiguo, levantadas para enterrar y recordar a los reyes a los que deben su nombre.Su método de construcción sigue siendo un misterio a día de hoy, al igual que muchas otras incógnitas que aún rodean a los antiguos egipcios y que "algún día conoceremos", en opinión de Waziri."Las pirámides son conocidas por todo el mundo porque son la construcción más compleja, más famosa y más importante de la historia", destaca el secretario.Además de la pasión por parte de los amantes de la egiptología, los expertos que hagan algún descubrimiento destacado "saben que su nombre estará en la historia para siempre", añade Waziri, explicando de esta forma el gran interés que tienen arqueólogos de todo el mundo en Egipto.Prueba de ello es la polémica que el británico Nicholas Reeves protagonizó en 2015 tras formular una hipótesis según la cual detrás de la pared norte de la tumba del famoso faraón Tutankamón, en Luxor, habría una cámara en la que estaría enterrada la reina Nefertiti, lo que también generó una expectación desmesurada hasta que las autoridades egipcias lo negaron tras varios exámenes.