/ Los actores venezolanos,  María Gabriela De Faria y Christian McGaffney, en esta Navidad sorprendieron a sus fanáticos con la noticias de que están comprometidos.A través de la red social de Instagram, ambos famosos revelaron la noticia con un mensaje en particular que definía su estado actual.María Gabriela por su parte publicó una fotografía en la playa junto a su novio donde se ve claramente su anillo de compromiso y junto a la imagen reveló que estaban comprometidos.El amor mío se ha convertido hoy en mi futuro esposo ❤️. . ¡Estamos comprometidos!McGaffney también publicó la misma imagen y reseñó junto a emojis: “❤️🎉🥂ðŸ' YES!”.El amor mío se ha convertido hoy en mi futuro esposo ❤️. . ¡Estamos comprometidos!Una publicación compartida de Maria Gabriela De Faria (@thefaria) el Dic 23, 2017 at 2:01 PST❤️🎉🥂ðŸ' YES!Una publicación compartida de Christian McGaffney (@cmcgaffney) el Dic 23, 2017 at 2:01 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi