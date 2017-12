/ Guatemala negó este miércoles presiones de Estados Unidos para trasladar su embajada en Israel a Jerusalén, tras la condena de la Asamblea General de la ONU la semana pasada contra la decisión unilateral de Washington.“No ha habido ninguna presión, no ha habido ninguna manifestación de parte de Estados Unidos para poder hacer esto. Esta es una decisión del gobierno, del Estado y de política exterior de Guatemala”, dijo en rueda de prensa la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.“No hemos tenido ninguna presión de ningún país, porque nosotros somos amigos y aliados de Israel históricamente (…). Nosotros no hemos pedido nada ni a Israel ni a Estados Unidos” para tomar esa decisión, agregó la ministra en tono molesto.El domingo, el presidente Jimmy Morales informó en redes sociales sobre una conversación que mantuvo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , a quien le prometió el traslado de la sede diplomática guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén.“No estoy hablando de una parte religiosa, no estoy hablando de presiones, es una decisión de política exterior tomada por el presidente, coherente a la que se lleva (adelante) desde 1947 cuando se da el voto para la creación del Estado de Israel”, aclaró Jovel.Guatemala es el primer país después de Estados Unidos en anunciar una medida de ese tipo, que se produce en medio de tensiones por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump Asimismo, aseguró que no se está “trasladando” la embajada, sino que la misma está “retornando” a Jerusalén, porque desde un inicio estuvo en la Ciudad Santa, antes de mudarse a Tel Aviv en 1978.Jovel descartó que la decisión se tomara ante la coyuntura actual por la posición unilateral del presidente Trump El 21 de diciembre, la Asamblea General de la ONU condenó abrumadoramente la postura de Estados Unidos y Guatemala fue uno de los nueve países que rechazó la resolución del organismo internacional. Tres días después, Morales siguió los pasos de Trump “La decisión se ha venido considerando desde hace cinco meses, y pues las cosas se fueron alineando de alguna manera y también se fueron dando las resoluciones en las Naciones Unidas y todo contribuyó para que se diera en el momento justo”, agregó.La jefa de la diplomacia guatemalteca volvió a insistir en que “es una decisión soberana del Estado de Guatemala”. El presidente “es el que dirige la política exterior y tomó esa decisión, y la cancillería sólo la está ejecutando”, detalló“La decisión está tomada y se va a cumplir conforme a lo que indicó el señor presidente”, puntualizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi