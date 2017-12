/ Foto AFP Talento, pasión y empeño han llevado a nuestros atletas a lucirse fuera de nuestras fronteras, logrando el reconocimiento en cada una de sus disciplinas y llenándonos de orgullo y optimismo pese a los tiempos difíciles.Redacción Venezuela Al DíaCiertamente, este año culmina con un sabor amargo en el ámbito económico y social, entre protestas ciudadanas, hiperinflación, inseguridad y una crisis humanitaria, un panorama que no vislumbra muy diferente para el venidero 2018.Pero si algo positivo ha dejado los últimos meses para el país ha sido el desempeño de sus deportistas y atletas, que no han dejado de enaltecer el gentilicio fuera de nuestras fronteras.Foto Archivo Uno de ellos, el pelotero José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, quien ganó la Serie Mundial tras vencer a los Dodgers de Los Ángeles el pasado mes de noviembre y posteriormente recibir el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana. También se hizo merecedor del cuarto Bate de Plata de forma consecutiva.“Soy un tipo más que se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Mi sueño era ganar la Serie Mundial y sé que también era el sueño de los fanáticos”, expresó en un reciente entrevista al ser nombrado además como Deportista del Año AP.Salto de oro La anzoatiguense Yulimar Rojas, se ha convertido en un ejemplo de tesón y trabajo duro por los sueños, logrados pese a crecer en un hogar con precariedades. La morena de 1,93 metros de estatura, fue nombrada este año como Atleta Revelación del Año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.Foto AFP Es parte del reconocimiento por muchas de las hazañas concretadas en 2017, como la medalla de oro alcanzada en el salto triple durante el Mundial de Atletismo celebrado en Londres. …”Espero que esta medalla dé felicidad a mi país”, expresó tras ganar la dorada.Ozzie Guillén: “La Guaira tiene que hacer muchas cosas para mejorar en el futuro” Sus logros no paran allí, pues meses logró alzarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Brasil, convirtiéndose en la primera venezolana en ganar una presea olímpica en atletismo.Hazaña vinotinto Todas las diferencias y rencillas quedan a un lado cuando de corear a los nuestros deportistas. Los jóvenes de la Sub-20 nos han hecho reír, gritar, pero sobre todo soñar y en 2017 no fue distinto con una actuación que los llevó a lograr un inédito subcampeonato en el Mundial de la categoría, disputado en Corea del Sur.Pero no solo fueron los chicos los que nos emocionaron hasta las lágrimas. Conocer de la nominación de nuestra Deyna Castellanos como Mejor Jugadora del Año y Mejor Gol en los prestigiosos premios The Best de la FIFA , fue tan emocionante como su selfie con los grandes del balompié, como Messi , Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.El UniversalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi